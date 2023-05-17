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سعوديات يخطفن الأنظار في مهرجان "كان" السينمائي.. وأميرة الزهير لوحة من الجمال

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 17 أيّار / مايو 2023 - 01:10
أمير الزهير
أمير الزهير

خطفت السعوديات الأنظار إليهن في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، إذ إعتمدن على إطلالات مبهرة تبرز جمالهن وأنوثتهن.

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وهنا نستعرض قائمة لشخصيات سعودية تواجدن في الحدث الأهم عالميًا:

سعوديات في مهرجان كان السينمائي

هنيدة الصيرفي

تألَّقت مصممة الأزياء السعودية هنيدة الصيرفي بإطلالة من توقعيها، إذ ارتدت فستانًا وردي أنيق جاء بقصة "الحورية" التي عانقت جسدها، فيما تماشى تصميمه مع تريند Hooded Dress، الذي بدا كوشاح من الشيفون الذي انسدل على خصلات شعرها المموج.

وتزيَّنت بمجوهرات الصيرفي بمجوهرات من العلامة التجارية السويسرية "شوبارد"، التي تعتبر أول سفيرة لها في المملكة العربية السعودية.

هنيدة الصيرفي

 

ألين سليمان

أبهرت عارضة الأزياء السعودية ألين سليمان الجميع بإطلالتها الدراماتيكية المبهرة، إذ ارتدت فستانًا باللون الأخضر الليموني من توقيع مصممة الأزياء اللبنانية سارة مراد، الذي تميَّزت بقماشه المجعد وتصميم أكتافه الضخم الذي جاء على شكل فيونيكا، بينما جاء بشق جانبي يكشف عن ساقها.

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وتزيَّنت ألين بمجوهرات مرصعة بالألماس من دار المجوهرات العالمية "كريستيان بونجا"، صممت على شكل ورود، فيما انتعلت صندلًا مفتوحًا مرصعًا ذو كعب عالٍ.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة، واسدلت خصلات متعددة على جانبي كتفها، فيما ارتكز مكياجها على الظلال البرونزية التي منحتها مظهرًا أكثر حيوية وإشعاعًا.

ألين سليمانألين سليمان

 

أميرة الزهير

خطفت السعودية أميرة الزهير الأنظار إليها بإطلالة وردية ناعمة من توقيع مصمم الازياء اللبناني رامي القاضي، تميَّز بقصة "الأوف شولدر"، إذ جاء تصميم منقطة الصدر على شكل ببيونة معقودة من المنتصف، فيما تميَّزت تنورته عند منطقة الأرداف بطيات أنيقة رفيعة، وجاء الجزء السفلي منفوشًا.
وأكملت الزهير إطلالتها بمجوهرات ذهبية من "كارتير"، فيما أسدلت خصلات شعرها المموج على جانبي كتفها، واعتمدت مكياجًا ناعمًا من درجات الوردي.

أميرة الزهيرأميرة الزهير
كلمات دالة:مهرجان كان السينمائي

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