سلاف فواخرجي بإطلالة عشرينية بعمر الأربعين.. ومتابعة تصفها بـ"الملكة"

تتمتع الفنانة السورية سلاف فواخرجي بجمال شبابي خلاب وجسد متناسق رشيق، رغم أنها بعمر الأربعينات.

سلاف فواخرجي بإطلالة عشرينية

ومؤخرًا، شاركت سلاف فواخرجي (45 عامًا) متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور من أحدث جلسة تصوير أجرتها في مدينة دبي، حيث اختارت إطلالة عشرينية، فارتدت جمبسوت أسود بسيط بشيالات سباغيتي رفيعة وقصة صدر على شكل حرف V.





وأكملت فواخرجي إطلالتها بتسريحة شعر مموجة عقدتها من الخلف بينما أسدلت خصلات شعرها الأمامية على جانبي وجهها لمنحها مظهرًا أكثر جمالًا أشرف عليه صالون التجميل Aurora Beauty Center. في حين أبرزت ملامح وجهها بمكياج ملفت من درجات الدخاني وأحمر شفاه مائل إلى البني من تحت أنامل خبيرة المكياج حنان دوبا.

وتزيَّنت فواخرجي بعقد ضخم من الكريستال صمم على شكل ورود.

وأشاد رواد مواقع التواصل بجمال فواخرجي وأناقتها وتميزها، فعلَّقت إحداهن: "كل الاناقة والحضور الراقي والجميل فيكي".

وأضافت أخرى واصفةً إياها بالملكة، وكتبت: "الجمال والتميز والإبداع عنوانك ياملكة"، وعلَّقت أخرى: "الجمال المتوازن والكمال. كل تحياتي"، ووصفتها إحداهن بـ"جميلة الشاشه السورية".

سلاف فواخرجي وابنتها

وسابقًا، أثارت فواخرجي موجة من الجدل والتساؤلات، عقب نشرها صورة تجمعها بطفلة صغيرة نائمة إلى جانبها في السرير، اعتقد الكثيرون أنها ابنتها.

شاركت سلاف فواخرجي متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها رفقة طفلة تدعى "ليليث" مستلقية جانبها على السرير، وعلَّقت: "أكيد في صور تانية غير هي مظبطين فيها حالنا وأحلى … بس يمكن هي فيها شي مختلف ومشاعر وحنية اكتر.. عقبال مية سنة ياعمري".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستائلين عما إذا كانت الطفلة هي ابنة سلاف، لاسيما أن لها ولدين هما حمزة وعلي أنجبتهما من زوجها الممثل وائل رمضان.

واتضح بعد التدقيق والتحري، أن الطفلة هي ابنة شقيق فواخرجي، وفق ما أشار إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر خانة التعليقات.

وحين النظر إلى حساب الطفلة، الذي يبلغ عدد متابعيها على منصة إنستغرام أكثر من 8.5 ألف كتابع، يتضح أنها لاعبة جمباز وعارضة أزياء، بالإضافة إلى أنها ممثلة.