سلاف فواخرجي تفجع بوفاة والدها.. ومراسم الدفن غدًا

توفي والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي مساء يوم أمس الأربعاء، وفقًا ما أعلنته نقابة الفنانين السوريين.

نشرت نقابة الفنانين في سوريا- فرع دمشق صورة لوالد سلاف فواخرجي عبر حسابهم على موقع "فيسبوك"، وأرفقته بتعليق: " فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها، وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت بعض التقارير أن مراسم الدفن ستقام في مدينة اللاذقية في سوريا يوم غد الجمعة بعد وصول شقيق الفنانة المتواجد في الإمارات العربية المتحدة إلى سوريا، ةساقام مراسم العزاء بعد أيام قليلة في دمش.

ويجدر الإشارة إلى أن والدة فواخرجي، الأديبة السورية ابتسام أديب، توفيت عام 2018 بعد صراع مع المرض.

وعلى الصعيد الفني، تشارك فواخرجي بطولة مسلسل "عنبر 10" إلي جانب النجمة صبا مبارك، حيث يناقش العمل قضايا النساء التى هزت الرأى العام داخل سجن النسا.