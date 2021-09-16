  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سلاف فواخرجي تفجع بوفاة والدها.. ومراسم الدفن غدًا

سلاف فواخرجي تفجع بوفاة والدها.. ومراسم الدفن غدًا

منشور 16 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:33
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

توفي والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي مساء يوم أمس الأربعاء، وفقًا ما أعلنته نقابة الفنانين السوريين.

اقرأ ايضاًكاريس بشار تكشف سبب مقاضاتها لسلاف فواخرجيكاريس بشار تكشف سبب مقاضاتها لسلاف فواخرجي

نشرت نقابة الفنانين في سوريا-  فرع دمشق صورة لوالد سلاف فواخرجي عبر حسابهم على موقع "فيسبوك"، وأرفقته بتعليق: " فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها، وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت بعض التقارير أن مراسم الدفن ستقام في مدينة اللاذقية في سوريا يوم غد الجمعة بعد وصول شقيق الفنانة المتواجد في الإمارات العربية المتحدة إلى سوريا، ةساقام مراسم العزاء بعد أيام قليلة في دمش.

اقرأ ايضاًكاريس بشار تكشف سبب مقاضاتها لسلاف فواخرجيسلاف فواخرجي بإطلالة بيضاء ساحرة "مثل العروس"

ويجدر الإشارة إلى أن والدة فواخرجي، الأديبة السورية ابتسام أديب، توفيت عام 2018 بعد صراع مع المرض.

وعلى الصعيد الفني، تشارك  فواخرجي بطولة مسلسل "عنبر 10" إلي جانب النجمة صبا مبارك، حيث يناقش العمل قضايا النساء التى هزت الرأى العام داخل سجن النسا.

كلمات دالة:سلاف فواخرجيوفاةنجومفن

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...