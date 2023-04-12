سلمان خان يتلقى تهديد بالقتل من مراهق.. حدد تاريخ إنهاء حياته

كشف النجم البوليوودي الشهير "سلمان خان" بأن تلقّى تهديداً بالقتل خلال وقت سابق وذلك ضمن سلسلة التهديدات بالقتل التي يتعرّض لها في الآونة الاخيرة، والتي تسببت له بحالة قلق مستمرة.

وقدم النجم البوليودي أكثر من شكوى لدى السلطات الرسمية بهدف حمايته بعد استمرار تلقيه هذه التهديدات.

كشف كذب وادعاءات النجم سلمان خان

وضمن سلسلة الادّعاءات بالتهديد بالقتل التي كشف عنها النجم البوليوودي خلال وقت سابق، كشف عن تفاصيل صادمة حول تهديد جديد له بالقتل.

وكشفت بعض المواقع الإخبارية أن الفنان قدم شكوى رسمية حول تلقيه تهديد بالقتل من قبل فتى مراهق، واللافت أن هذا الفتى حدد تاريخ معين لإنهاء حياة النجم البوليودي وهو يوم 30 إبريل المقبل.

وأكدت المصادر أن السلطات الرسمية اعتقلت الفتى واتضح انه يبلغ من العمر ما يقارب الـ 16 عامًا، وتم زجه بالسجن بالرغم من صغر سنه.

وفي الوقت الذي عبر عدد من الأشخاص عن غضبهم لحبس مراهق مطالبين بالتعامل معه بطريقة أخرى، رأى البعض أن قضايا التهديد بالقتل يجب أن تؤخذ بجدية.

سلمان خان يتلقى تهديد بالقتل من خلال رسالة

وخلال وقت سابق كشف النجم البوليوودي بأنه تلقّى تهديد بالقتل وذلك من خلال رسالة وصلته عبر البريد الالكتروني الخاص بزميله.

وأكد الشخص الذي أرسل الرسالة، أن هدف حياته الرئيسي هو إنهاء حياة الفنان الشهير، وهو ما دفع الأخير لاتخاذ موقف رسمي، وتسجيل شكوى.