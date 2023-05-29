سلمان خان يتلقّى عرض للزواج من معجبة في الإمارات.. وهذا ردّه

حضر النجم البوليوودي "سلمان خان" الى جزيرة ياس في الإمارات العربية المتحدة وذلك للمشاركة في أضخم مهرجان للسينما الهنديّة IIFA في مدينة أبو ظبي خلال الأسبوع الماضي.

سلمان خان يتلقّى عرض زواج



وخلال مقابلة صحفيّة للنجم البوليوودي "سلمان خان" مع الصحافة في مهرجان IIFA فاجأته إحدى المراسلات وهي من أكبر المعجبات به حيث طلبت الزواج منه أمام الحضور.



وقالت المراسلة لسلمان خان خلال مقابلته الصحفيّة: "سلمان خان هل تتزوجني؟"، وردّ النجم الهندي عليها وهو يبتسم: "انتهت ايامي للزواج، كان يجب أن تقابليني قبل 20 عام من الآن".

ويعتبر النجم الهندي الشهير واحد من أشهر العزاب في بوليوود، وبالرغم من وجود عدد كبير من المعجبات حوله إلى أن خان ما زال عازبًا

وعادة ما يتساءل الجمهور عن السر وراء عدم زواج خان، وكان موقع Hindustan Times قد كشف في وقت سابق نقلًا عن زوج شقيقة خان إن طبيعة أسلوب حياة النجم الهندي وإنشغاله الدائم كان سببًا بعزوفه عن دخول القفص الذهبي.

ومن المعروف أن سلمان كان قد واعد عدد من النجمات في وقت سابق وأبرزهن آيشواريا راي والفنانة كاترينا كيف.

نجمات بوليوود يتألقن خلال المهرجان



وتواجدت في المهرجان العديد من نجمات بوليوود الشهيرات ومنهن ايشا غوبتا وحرصت النجمات على التألق بإطلالات مختلفة لافتة.

واحيا عدد من نجوم الغناء في الهند مجموعة من الحفلات خلال المهرجان، حيث أشعلوا حماسة الجمهور برقصهم وغنائهم.