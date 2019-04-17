سلمان خان يثير الفضول حول شخصيته في فيلم "بهارات" بعد نشره البوستر الدعائي (صورة)

يعيش النجم الهندي وأيقونة بوليوود سلمان خان هذه الأيام حالة من الترقب والانتظار، وخاصة مع اقتراب صدور فيلمه الجديد "بهارات"، حيث قام مؤخرًا بالكشف عن إحدى الشخصيات التي سيؤديها في الفيلم، من خلال البوستر الدعائي الذي شاركه مع جمهوره على تويتر.

وبينما لا يزال هناك الكثير من الغموض حول ماهية وعدد الشخصيات التي سيلعبها سلمان خان في الفيلم، أحدث البوستر الجديد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتاب الجمهور حالة من الفضول والحماس لمعرفة المزيد من التفاصيل.

وبحسب التقارير الصحفية، تدور أحداث الفيلم حول الحدث السياسي بين الهند وباكستان، ومرور البطل خلال الأحداث بأبعاد زمنية مختلفة تصل إلى 6 عقود من الزمن.

ويشارك في الفيلم عدد من النجوم في بوليوود ومن بينهم ديشا باتاني، وسونيل جروفر و بالتأكيد النجمة الغنية عن التعريف كاترينا كيف، ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في دور السينما في موس الأعياد لعام 2019 في الـ5 من حزيران.

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