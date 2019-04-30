علاقة مذهلة تجمع نجمتي بوليود ديبيكا بادوكون وأمريتا راو

التقطت عدسات الكاميرا نجوم بوليود ديبيكا بادكون مع رانفير سينغ وأمريتا راو مع آر جيه أنمول في حفل زفاف مؤخرا.

وقد أعرب متابعو بوليود عن دهشتهم لرؤية ديبيكا وأمريتا اللتين لا تشتهران بجمالهما فحسب، بل أيضًا بموهبتهما، بعدما ظهرتا معًا مؤخرًا في حفل زفاف برفقة زوجيهما.

في بوليوود، يرتبط العديد من المشاهير ببعضهما البعض مثل أنيل كابور، الذي تزوج من عمة رانفير سينغ، والمغني الباكستاني علي ظفر، الذي تزوج من قريبة عامر خان والآن ديبيكا وأمريتا.

ووفقا للتقارير، فإن كل من الممثلات الإناث يرتبطان الآن ببعضهما البعض بصلة قرابة، بعد أن تزوج أبناء عمومتهما من بعضهما البعض.

وفي حفل الزفاف ارتدت ديبيكا ساري أبيض رائع ذو طبعات لوتس كبيرة، بينما ارتدت أمريتا اللون الوردي الساخن.

وكان رانفير سينغ بجانب ديبيكا طوال حفل الزفاف وقد حمل صندل ديبيكا عندما كانت مشغولة بأداء الطقوس في حفل الزفاف.

وانتشرت صور رانفيير وهو يحمل صندل ديبيكا على الإنترنت.

وتنشغل ديبيكا حاليًا بفيلم "تشاباك"، بينما يعمل رانفير سينغ على فيلم أكبر خان 83، الذي يتناول فوز الهند في كأس العالم للكريكيت العام 1983.

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