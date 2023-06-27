سلمان خان يعترف بـ تعنيفه كاترينا كيف.. والجمهور يهاجمه

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للنجم البوليوودي "سلمان خان" يعود إلى مقابلة كان قد اجراها النجم الشهير في عام 2012 حيث كان يروّج لفيلمه Ekthatiger في تلك الفترة.

وأثار مقطع الفيديو ضجّة كبيرة بين رواد السوشال ميديا وذلك بسبب تصريحات سلمان خان في ذلك الوقت خلال ترويجه للفيلم.

سلمان خان يعترف بعنفه ضد كاترينا كيف



خلال مقابلته الصحفية صرّح سلمان خان بأنه كان عنيفاً جداً خلال تصويره مشاهد الاكشن في فيلم Ekthatiger والذي كان يجمع بينه وبين النجمة البوليوودية "كاترينا كيف".



وأكد خان انه كان عنيفًا بشكل كبير في مشاهد الأكشن، حتى ان زميلته الفنانة كاترينا كانت غير مرتاحة او محرجة وهو ما ظهر عليها خلال التصوير.

وظهر الفنان الهندي في الفيديو الذي يعود لسنوات قديمة وهو يروي الحادثة بسعادة، حيث بدأ بـ الابتسام خلال كشفه تفاصيل الحادثة وردة فعل زميلته.

الجمهور يهاجم سلمان خان بعد تداول الفيديو



وبالرغم من أن الفيديو قديم جدًا ويعود لسنوات ماضية إلى أن هذه التصريحات القديمة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي حيث علق عدد كبير من الجمهور ان خان كان متاخرًا خلال حديثه عن الحادثة، ولم يبدي أي ندم أو اسف على تصرفه.



في المقابل ربط البعض هذا التصريح بادّعاءات سابقة اتهمت الفنان الهندي بـ العنف ضد عدد من صديقاته السابقات مثل آيشورايا راي باتشان وسومي علي مما أثار الكثير من التساؤلات بين الجمهور حول شخصية خان وفيما إذا كان من المعنفين.