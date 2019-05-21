شيرين رضا تفقد أعصابها بعدما كشف رامز جلال عن المقلب في "رامز في الشلال" (فيديو)

وقعت الفنانة المصرية شيرين رضا في شباك مقلب رامز جلال خلال برنامجه لهذا العام "رامز في الشلال"، وظل التوتر والخوف يسودان أجواء الحلقة، وخاصة عندما كشف رامز في النهاية عن وجهه أمامها، لتنهال عليه بالضرب والتوبيخ وتطالبه بالابتعاد عنها.

وبعد اجتيازها لفقرة القارب، كانت الفنانة شيرين رضا قد أنهكت بالكامل من الصراخ والخوف قبل أن تصل الجزيرة، وبعد ظهور الغوريلا التي يرتديها رامز جلال، استسلمت في النهاية واضعة يديها على رأسها، وعندما كشف عن وجهه فقدت أعصابها وكانت على وشك أن ترميه بالحجارة ولكنه أمسك يدها.

يذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يُزيد من فزعه وخوفه.

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