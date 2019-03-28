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نهال عنبر: لعبت دورًا شقيًا في "طلعت روحي".. وأشارك في دراما رمضان بمسلسل وحيد لهذا السبب

نهال عنبر: لعبت دورًا شقيًا في "طلعت روحي".. وأشارك في دراما رمضان بمسلسل وحيد لهذا السبب
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