نهال عنبر

البوابة- خاص

علقت الفنانة المصرية نهال عنبر، على دورها في مسلسل "طلعت روحي"، الذي يعرض خلال الفترة الحالية على فضائية "سي بي سي"، ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة لدى الجمهور.

وقالت نهال في لقاء خاص مع "البوابة" ضاحكة: "ألعب دورًا شقيًا في طلعت روحي، كنت سعيدة للغاية بمشاركتي في العمل والأجواء كانت رائعة".

وتابعت: "أشارك في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري، ومن إخراج أحمد سمير فرج".

وأردفت: "لا أشارك في أعمال أخرى خلال شهر رمضان، بسبب انشغالي ببرنامج كلام ستات، خلال الفترة الحالية".

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