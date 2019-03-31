الفنان المصري أحمد صيام

البوابة- خاص

كشف الفنان المصري أحمد صيام، عن جديده الفني في دراما رمضان المقبل، مشيرًا إلى أنه سيشارك في 3 مسلسلات جديدة.

وقال صيام في لقاء خاص مع "البوابة" إنه يظهر في دراما رمضان، من خلال مسلسلات "حدوتة مرة"، و"زلزال" مع الفنان محمد رمضان، و"بينا معاد" أو "مملكة إبليس" لرانيا يوسف وغادة عادل وأحمد داوود.

وعن إمكانية طرح جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا، قال: "لا أعلم، هذا الأمر في يد الشركة المنتجة".

وعن دوره في المسلسل قال إنه لا يتفق مع تصنيف شخصيته في العمل على أنه "رجل خائن"، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك هو أن أي شيء يهدد استقرار أسرته وعائلته يتراجع على الفور للحفاظ عليها.

وأوضح أحمد صيام أنه قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الناجحة طوال مشواره الفني، بداية من "أبو العلا البشري" و"أخو البنات" و"الراية البيضاء" و"الفجالة" و"اللص الذي أحبه"، وآخرها "أبو العروسة".

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