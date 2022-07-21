سليمان الملا في ذمة الله.. ونوال الكويتية ونبيل شعيل ينعونه

فارق الفنان الكويتي سليمان الملا الحياة عن عمر ناهز الـ69 عامًا صباح يوم أمس الأربعاء؛ إثر تعرضه لأزمة صحية، نُقل إثرها للعناية المركزة في إحدى مستشفيات الكويت.

وتوجَّه نجل الفنان الراحل، الدكتور معاذ سليمان الملا، عبر حسابه على موقع "تويتر" لنعي والده، وكتب في تغريدة: "أبوي في ذمة الله".

الفنانون ينعون سليمان الملا

ونعى العديد من النجوم الفنان الراحل من بينهم المغني الكويتي نبيل شعيل، الذي توجَّه عبر حسابه على تطبيق "تويتر"، وكتب: "إن لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم سليمان الملا رحمة تسع السماوات والأرص.. اللهمخ إجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب".







ونشر الفنان عبد الله الرويشد صورة نادرة تجمعه بالملا، وكتب: "اللهم ارحمتك وسعت كل شئ، ارحمه، رحمة تطمأنه وتتعرف على عينيه".

من ناحيتها، غرَّدت الفنانة الكويتية نوال الكويتية: " نعزي أنفسنا وأسرة عزيزنا الغالي معلمنا وحبيبنا سليمان الملا يرحمه الله ويغفر له ويسكن فِيْ حدائقه الشاسعة. علم فن كويتي .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقبل أيام، كان معاذ الملا قد نشر صورة لوالده داخل العناية المكثفة من إحدى المستفيات عبر حسابه في "تويتر"، مُعربًا عن ألمه وحزنه لحالة والده داعيًا له بالشفاء، وكتب: "مرارة الجلوس ساعات وأيام … ذاب فيها الصباح بالمساء..ولا حيلة لنا سوى الصدقة والدعاء..حافظك الرحمن يا يبا وبإذنه الشفاء العاجل".

كما طلب معاذ من متابعيه الدعاء لوالده في السادس من يوليو، وكتب: "أسألكم بالله في هذه الأيام الفضيلة الدعاء لوالدي بالشفاء وهو في العناية المركزة … أدام الله عليكم الصحة والعافية".

الفنان سليمان الملا، ملحن ومغني كويتي، وقدم العديد من الألحان لأكثر من فنان كويتي، كما التحق في بداياته بفرقة إذاعة الكويت وبقي فيها ثماني سنوات.