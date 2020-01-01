سما المصري توزع "بوكسرات" احتفالا بالعام الجديد (فيديو)

احتفلت الراقصة الاستعراضية سما المصري، بالسنة الجديدة على طريقتها الخاصة من خلال توزيع هدايا عبارة عن "بوكسرات وجوارب" في الشوارع.

ونشرت سما الفيديو عبر صفحتها بانستغرام وظهرت فيه بملابس ضيقة وقامت بتوزيع “الشرابات والبوكسرات” على من يقابلها من المواطنين في الشارع.

وكتبت المصري على الفيديو قائلة: "اوبااااا….شفتوني وانا باوزع بوكسرات في الشارع النهاردة بمناسبة السنة الجديدة؟". مضيفة: " الغريبه باه رد فعل الناس في الشارع علي الموضوع دا مسخره السنين …واحد بيقولي ممكن اقيسه؟ والشباب مسخره..هموووت".

وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المتابعين الذين أبدوا دهشتهم من جرأتها الزائدة واعتبرها تفعل ذلك لكسب المتابعين وتحقيق شهرة واسعة، في حين سخر منها البعض واعتبرها توزع هذه الأشياء في وقتها بسبب برودة الجو.

واعتادت سما إثارة الجدل، آخرها حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي نوفمبر الماضي حين ظهرت ترتدي الحجاب لأول مرة على "السجادة الحمراء" رغم عدم تلقيها دعوة لحضور المهرجان.

كما أنها دأبت على استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات شبه عارية واستعراض أجزاء معينة من جسدها أمام الكاميرا.

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