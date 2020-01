سما المصري توزع "بوكسرات" احتفالا بالعام الجديد (فيديو)

اوبااااا....شفتوني وانا باوزع بوكسرات في الشارع النهارده بمناسبه السنه الجديده؟؟ الغريبه باه رد فعل الناس في الشارع علي الموضوع دا مسخره السنين ...واحد بيقولي ممكن اقيسه؟ والشباب مسخره..هموووت... الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري واسمها: Sama ELMasrii اعملوا subscripe واشتركوا الان في القناه وفعلوا زر الجرس...بوكسرااات 😂😂😂

A post shared by سما المصري (@samaelmasrii) on Dec 31, 2019 at 4:19am PST