سما المصري توزع "بوكسرات" احتفالا بالعام الجديد (فيديو)

احتفلت الراقصة الاستعراضية سما المصري، بالسنة الجديدة على طريقتها الخاصة من خلال توزيع هدايا عبارة عن "بوكسرات وجوارب" في الشوارع.
ونشرت سما الفيديو عبر صفحتها بانستغرام وظهرت فيه بملابس ضيقة وقامت بتوزيع “الشرابات والبوكسرات” على من يقابلها من المواطنين في الشارع.
وكتبت المصري على الفيديو قائلة: "اوبااااا….شفتوني وانا باوزع بوكسرات في الشارع النهاردة بمناسبة السنة الجديدة؟". مضيفة: " الغريبه باه رد فعل الناس في الشارع علي الموضوع دا مسخره السنين …واحد بيقولي ممكن اقيسه؟ والشباب مسخره..هموووت".
اوبااااا....شفتوني وانا باوزع بوكسرات في الشارع النهارده بمناسبه السنه الجديده؟؟ الغريبه باه رد فعل الناس في الشارع علي الموضوع دا مسخره السنين ...واحد بيقولي ممكن اقيسه؟ والشباب مسخره..هموووت... الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري واسمها: Sama ELMasrii اعملوا subscripe واشتركوا الان في القناه وفعلوا زر الجرس...بوكسرااات 😂😂😂
وحظي الفيديو على تفاعل واسع بين المتابعين الذين أبدوا دهشتهم من جرأتها الزائدة واعتبرها تفعل ذلك لكسب المتابعين وتحقيق شهرة واسعة، في حين سخر منها البعض واعتبرها توزع هذه الأشياء في وقتها بسبب برودة الجو.
واعتادت سما إثارة الجدل، آخرها حفل افتتاح الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي نوفمبر الماضي حين ظهرت ترتدي الحجاب لأول مرة على "السجادة الحمراء" رغم عدم تلقيها دعوة لحضور المهرجان.
كما أنها دأبت على استفزاز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر فيديوهات شبه عارية واستعراض أجزاء معينة من جسدها أمام الكاميرا.
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