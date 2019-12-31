الظهور الأول لـ دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بعد إطلاق سراحهما في قضية ابتزاز المشاهير (فيديو)

كشف المنتج البحريني محمد الترك، عن أول ظهور لزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، عقب إطلاق سراحهما في قضية اتهامهما بابتزاز المشاهير من خلال حساب يحمل اسم "حمزة مون بيبي".

وواجهت دنيا وشقيقتها ابتسام، اتهامًا بابتزاز المشاهير، بعدما تم القبض على اليوتيوبر سكينة كلامور، التي كشفت بعض التفاصيل حول علاقة الفنانة المغربية بحساب "حمزة مون بيبي"، إلا أن الأخيرة أنكرت معرفتها باليوتيوبر الشهيرة بداية الأمر لتجد نفسها مؤخرًا وقد تم استدعاؤها بشكل رسمي في القضية.

ونشر محمد الترك مقطع فيديو عبر حسابه على "سناب شات" ظهرت فيه الأختان وهما تبتسمان لطمأنة الجمهور بشأن مصيرهما في القضية.

وقالت دنيا: "حبيت أطمنكم علي، متخافوش علي بحبكم كلكم"، بينما قال الترك: "نحن الآن في مراكش وصورنا هالفيديو لنطمئن كل من وقف مع دنيا ودشنوا هاشتاج قف مع دنيا، وراح نكشف تفاصيل ما حدث في وقت لاحق".

ومن جانبه، ألغى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش قرار منع دنيا بطمة من السفر، ما يجعلها تستطيع ممارسة نشاطاتها الفنية في المغرب أو خارجها.

فيما أصدر قاضي التحقيقات قراره بمنع "ابتسام" من السفر خارج حدود تراب الوطن، نظرًا لاستدعائها في أي وقت للتحقيق معها خاصًة بعد أن ورد اسمها من جانب متورطين آخرين في القضية.

وأشارت حساب قناة "شوف تي في" المغربية عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، إلى تغريم الفنانة دنيا بطمة بمبلغ قيمته 30 مليون سنتيم، (300 ألف درهم مغربي) وتغريم شقيقتها "ابتسام" 10 ملايين سنتيم، (100 ألف درهم مغربي) وذلك بعد إطلاق سراحهما فور انتهاء التحقيقات.

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