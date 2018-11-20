هكذا ردت بسمة بوسيل على جليلة المغربية و تامر حسني أصل المشكلة!

بسمة بوسيل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو قامت بنشره جليلة المغربية وهي الفتاة التي كانت بعض الشائعات تقول بأنها حبيبة تامر حسني السابقة وأن زوجته المغربية بسمة بوسيل سرقته منها.

وفي الفيديو كشفت جليلة ان حسني ما زال يحاول التواصل معها ويتوسل إليها من أجل أن تعود له طالبة من بوسيل أن تحاول السيطرة على زوجها، مؤكدة أنها تحتفظ برسائل جديدة جدًا منه تؤكد هذا الأمر.

ويبدو أن المغربية بسمة بوسيل قررت الرد على الضجة الكبيرة التي افتعلتها جليلة على طريقتها الخاصة، إذ نشرت بوسيل صورة لها بإطلالة مُختلفة ظهرت فيها بالشعر الأشقر مُرتدية بلوزة من فندي، حسب موقع دنيا الوطن.

وأثارت إطلالة بوسيل والشعر الأشقر عليها ردود فعل واسعة من قبل متابعيها والذين تغزلوا بشكلها، وفي الوقت ذاته لم ينسوا أن يطلبوا منها تجاهل كل الأخبار المُنتشرة والتزام الصمت وعدم الرد على المغربية جليلة والتي من الواضح أنها تسعى إلى الشهرة ولفت الانتباه من خلال بوسيل وزوجها تامر حسني على حد قولهم.

فيما طالبها آخرون بالرد عليها وكشف الحقيقة وإحراجها حتى تبتعد عن بسمة وزوجها وعائلتهما.