كريم عبدالعزيز يفقد وسامته.. صورة صادمة ما سرها؟!

صُدم جمهور الممثل المصري "كريم عبد العزيز" بصورته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إذ ظهر الفنان المصري بلوك غريب وقد فقد وسامته "أصلع وبكرش"، الجمهور الذي تداول الصور، اعتقد أن الفنان يعاني من مرض خطير، إلا أنه تبين لاحقاً أنها صور من كواليس فيلمه القادم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

وتدور قصة الفيلم الكوميدي الذي من المقرر أن يبصر النور في عام 2020 " حول تجربة الزواج، وهل إذا عاد الزمان بالأزواج إلى الوراء، هل سيتزوجوا مرة أخرى من زوجاتهم أم لا؟!

يؤدي عبدالعزيز دور البطولة إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم "نيللي كريم، أحمد فهمي، دينا الشربيني، غادة عادل، وغيرهم"، إضافة إلى الفنان المصري "مصطفى قمر" كضيف شرف.

يذكر أن كريم عبد العزيز يستعد لدخول الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل يحمل اسم "الزيبق2"، وسيؤدي دور "صلاح" وهي شخصية تعمل مع المخابرات المصرية في إطار الأكشن والحركة.

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