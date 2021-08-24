سمية الحشاب مهددة بالشطب من النقابة بسبب تلميحاتها المثيرة!

عبر الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن حزنه الشديد ومروره بحالة اكتئاب نظرا لما يحدث بين الفنانة سمية الخشاب والفنان أحمد سعد وما نشروه من صور توحي بإيحاءات وذلك عقب إعلان الفنان أحمد سعد عقد قرانه.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج (حضرة المواطن) الذي يعرض عبر قناة (الحدث اليوم) قال أشرف زكي إن أي تراشق من فنان ضد آخر سواء بالكلام أو الإيحاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم اتخاذ إجراء ضده وتحويله للتحقيق وشطبه من النقابة في حال ثبتت إدانته، حسب موقع في الفن.

وكانت سمية الخشاب قد نشرت صورة لها فسرها البعض بطريقة مثيرة للجدل وربط الجمهور بين صورة سمية واحتفال أحمد سعد بعقد قرانه.

يذكر أن سمية الخشاب اعتادت في الفترة الأخيرة الدخول في نقاشات مثيرة للجدل مع متابعيها، إلى جانب نشرها تعليقات وصور تحمل معاني مزدوجة أو غير واضحة، وهو ما جعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية.

واحتفل الفنان أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني مساء السبت الماضي في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربون.

وكما سبق واحتفل أحمد سعد بخطبته على علياء بسيوني يوم عيد ميلاده، قرر عقد قرانه أيضا مع الاحتفال بعيد ميلاده ليظل اليوم مميزا بالنسبة له.