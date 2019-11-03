نانسي عجرم: "إذا بغني منيح بطلعلي وجبة Big Mac؟!"

أحيت البوب ستاراللبنانية "نانسي عجرم" حفلة في مصر بمناسبة عيد سلسلة المطاعم العالمية McDonald's الـ25 في القاهرة.

عجرم اختارت للحفل jumpsuit أزرق بكتف واحد من تصميم المصمم اللبناني العالمي "إيلي صعب" ونسقت معه مجوهرات ذهبية وحذاء أسود مفتوح من الأمام، واكتفت بتسريحة ناعمة مموجة.

غنت عجرم للحضور مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة ورقصت بطريقة ظريفة وسط تفاعل من الجمهور. خلال الحفلة مازحت عجرم الجمهور وسألتهم "إذا غنيت منيح اليوم بطلعلي وجبة Big Mac"؟! ليعلق أحد الجمهور "أكيد" ويجيب الأخر "بيطلع Big Tasty".

يذكر ان نانسي أحيت مؤخرا حفلها الأول في العاصمة السعودية ضمن موسم الرياض الترفيهي للعام 2019

الحفل الجماهيري الذي أحيته حدث في فترة مظاهرات لبنان، ولعدم تمكنها من إلغاء ارتباطاتها الفنية اكتفت عجرم بعدم نشر أو إعادة نشر صور وفيديوهات من تلك الحفلة وحسب المصادر طالبت بعدم عرض حفلتها لايف على القنوات العربية. في نفس السياق شاركت الفنانة بحراك الشعب اللبناني ضذ الحكومة ومن أجل مصلحة الشعب.

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