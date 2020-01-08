سمية الخشاب: انحرفت لأول مرة.. ماذا فعلت؟ (فيديو)

أطلت الفنانة المصرية سمية الخشاب بإطلالة مختلفة، بدت فيها كشابة مراهقة تضج بالأنوثة، إذ تألقت بتنورة ضيقة قصيرة جدًا تعرف بالميكروجيب، وبلوزة قصيرة تقف عند حدود خصرها.

الفنانة المصرية التي تقضي بعض الوقت الآن في العاصمة السورية دمشق من أجل تصوير فيديو كليب لأغنيتها الجديدة بعنوان "عربية أنا"، نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" برفقة مخرجة الكليب، اللبنانية رندلى قديح، ظهرت فيه بإطلالة عصرية وجريئة.

صحيح أن الخشاب بدت جذابة في هذه الإطلالة، إلا أن التنورة القصيرة تعد من القطع الجريئة وبخاصة في العالم العربي، وهو أيضا كان رأي سمية نفسها، والتي رأت أنها تخطت حدود الجرأة، واتضح ذلك من خلال حديثها داخل الفيديو، إذ قالت: "أول مرة أنحرف وألبس قصير.. الناس عارفة عني أنني لا ألبس القصير.. لكن اليوم انحرفت".

ويبدو أن سمية الخشاب منتشية بخبر قضاء محكمة مصرية، بإلغاء الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات، لاتهامها في قضية شيك دون رصيد لصالح طليقها المطرب أحمد سعد بعد التصالح بينهما، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.

وعلقت النجمة سمية الخشاب - في وقت سابق- على الحكم الصادر ضدها، قائلة: "إذا صدر العيب من أهل العيب لا يصبح عيبًا.. إنه لا يحترم الناس واتفاقاته وكلام الناس الكبيرة".

وبدأت المعركة القضائية بين سمية وسعد منذ مارس الماضي عقب إعلان انفصالهما بعد أقل من عام على زواجهما، بعدها توالت الاتهامات بين الطرفين حتى وصل الأمر لساحات القضاء.

وقال سعد في أحد اللقاءات الإعلامية، إن طليقته سمية خدعته في معاملات مالية مرتبطة بشرائه لمنزل وسداد أقساطه. وأكد سعد أنه عندما طلب نقل المنزل باسمه رفضت وتمسكت به وعندما قام بفتح حساب في البنك واستخراج دفتر شيكات خاص به لكي يتم تحويل باقي الشيكات باسمه وجد منها رفضا في نقل المنزل الى اسمه وأخبرته أنها ستعيد الأموال إليه التي دفعها وقامت بمنحه شيكا بربع المبلغ فقط وهو ما دفعه إلى اتخاذ القرار بالطلاق ومقاضاتها.

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