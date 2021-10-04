سمية الخشاب تواصل الانتصار.. وأحمد سعد يطالبها بحلف اليمين في المحكمة!

يبدو أن خلاف الفنانين سمية الخشاب وأحمد سعد ستنتهي أخيرًا، بعدما تقدم الأخير بطلب استدعاء لطليقته لحلف اليمين حول استلام مستحقاتها الشرعية من عدمه.

تقدم أحمد سعد بطلب لمحكمة الأسرة في مصر من أجل استدعاء طليقته سمية الخشاب لحلف اليمين حول استلام مستحقاتها الشرعية، وذلك بعدما فشل في تقديم دليل يثبت فيه سداد قيمة مؤخر الصداق ونفقة المتعة؛ الأمر الذي دفع محكمة الأسرة لإحالة الطلب لمحكمة الاستئناف في الإسكندرية لتحديد جلسة حلف اليمين.

وبالعودة إلى مجريات الواقعة، رفعت الخشاب دعوى قضائية ضد طليقها سنة 2019 أمام محكمة أسرة سيدي جابر من أجل الحصول على مؤخر الصداق والمتعة، حيث طالب محاميها عماد لطفي بإلزام أحمد سعد بسداد قيمة المؤخر وقدره 500 ألف جنيه وقيمة المتعة وقدرها 270 ألف جنيه.

وقد ألزمت محكمة أسرة سيدي جابر الفنان بسداد مؤخر الصداق المترتب عليه ومقداره 500 ألف جنيه إضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة. من جهة أخرى، قضت محكمة الأسرة بإزالم المدعى عليه بدفع مبلغ 270 ألف جنيه عن دعوى المتعة والعدة.

وبعد إصدار القرار، وتقدم سعد بطعن ضد الحكم الصادر، وطلب حضور الخشاب لحلف اليمين الحاسم بشأن استلامها قيمة المتعة والمؤخر.