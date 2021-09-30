زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء مباشرةً.. والجمهور "إيه الهبل دا"!

تصدر الفنان المصري أحمد سعد وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني حديث الجمهور بسبب مشهد من برنامج حواري.

أحمد سعد وزوجته كانا ضيفي أحد البرامج الحوارية، وتصدر مشهد من تلك المقابلة حديث الجمهور والذي أظهر علياء وهي تقبل يد زوجها أحمد سعد. مشهد القبلة أثار جدلاً كبيراً وهجوم على علياء بعدة تعليقات كان منها "ايه الهبل ده هيا بتبوس ايده ليه،بكره تندم ع الحركه دي".. وتابع آخر "ومسيره يهديها تهتك ف الطحال العربجي".. وجاء في تعليق أحدهم "وبعد كم شهر ينزل صورة يقول اولادي هم كل شيء بحياتي".

أيضاً تحدث أحمد سعد عن زواجه الأخير ووصفه بـ "أول مرة أرتبط بحياتي.. كنت بقول ايه يعني ناس يقعدوا مع بعض ويعملوا قراية فاتحة وشبكة كنت بقول الناس دي دقة قديمة.. لكن عرفت من بعدها انو المراحل دي ليها تفاصيلها الحلوة وبقيت بخاف على تفاصيل مراتي وزعلها"...وتابع بـ "لأنها مكنتش رخيصة وكانت غالية جداً جداً وده مش معناه انو أي حد تاني رخيص"

أحمد سعد وعمليات التجميل!

خلال الحلقة تم سؤال أحمد سعد عن عمليات التجميل التي خضع لها خاصةً بعد التغير الكبير في شكله والذي شغل الحديث خلال الفترة الماضية، وعلق أحمد على الشائعات والأخبار المتداولة بـ "جمالي رباني.. ومعملتش تجميل الموضوع كان عندي مشكلة في الفك بسبب سناني فعضم فكي مكنش متناسق فالدكتور زبط كل حاجة من غير تجميل".... وختم بـ "لو عملت تجميل مش هخبي الموضوع"!

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