سميرة سعيد تطرح أحدث أغانيها (كرباج)

طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة (كرباج) على موقع (يوتيوب)، وهي الأغنية السابعة من أغنيات ألبومها الجديد (إنسان آلي).

وأغنية (كرباج) من كلمات وألحان عزيز الشافعي، في ثاني تعاون بينهما بعد أغنية (الساعة اتنين بالليل)، وتوزيع طارق مدكور، وهذا التعاون بينهما للمرة الثانية بعد غياب 20 عاما من تعاونهما سويا فى أغنية (يوم ورا يوم).

وكانت سميرة سعيد قد طرحت أغنيتها المغربية (يلا روح)، وهي الأغنية المغربية التي عادت بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها. الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.