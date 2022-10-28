سميرة سعيد تطرح جديدها (YAMMI)

طرحت الديفا سميرة سعيد على موقع (يوتيوب)، أغنيتها الجديدة،(يامي YAMMI )، وهي الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد (إنسان آلي)، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية (يامي) كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب من إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.. ورؤية فنية نضال هاني، وتقول كلماتها:

(ياما قالولي لمي .. يا رافع لي ضغط دمي

فيه زيك مرمي .. بس أعمل إيه

ياما قالولي لمي

و أنا أغمض وأغمي .. اللي ما شالش همي

مش باكية عليه

يامي).