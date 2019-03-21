سميرة عبدالعزيز تكشف عن جديدها الفني في رمضان.. وتؤكد: يوجد تقصير شديد في دور الأم

سميرة عبدالعزيز

البوابة - خاص

كشفت الفنانة المصرية القديرة سميرة عبدالعزيز، عن تحضيرها لمسلسل جديد، سيتم عرضه في رمضان المقبل، يحمل اسم "بركة".

وقالت سميرة في لقاء خاص مع "البوابة"، إنها تواصل أيضًا المشاركة في تقديم مسرحية "خيبتنا" مع الفنان محمد صبحي.

ووجهت الفنانة القديرة، رسالة لكل الأمهات، بمناسبة عيد الأم، قائلة: "أقول لكل أم الله يخليكي ويحنن قلبك وتكونين أمًا لكل المحيطين لك".

وأضافت: "منذ سنوات ونحن نغفل دور الأم، أخرجنا الشباب لتقديم الأكشن والخناق، ولكن أين الأم التي ربت هؤلاء؟، يوجد تقصير شديد في دور الأم والأب أيضًا".

وتابعت: "أنا لدي ابنة وحيدة، ولكني أملك 100 ابنة أتبناهن وأقدم لهن النصيحة كأنني والدتهن تمامًا، لا أبخل على أي أحد بسؤال وأقول لأي بنت أنتي بنتي".

وعن تواجد الفنان محمد صبحي في حفل التكريم، قالت: "حضوره اليوم وسام على صدري، لأنه لا يذهب إلى هذه المناسبات باستمرار".

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