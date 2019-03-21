المطربة الشعبية المصرية أمينة

البوابة- خاص

حرصت المطربة الشعبية المصرية أمينة، على توجيه التهنئة للأمهات، بمناسبة عيد الأم، وذلك على طريقتها الخاصة.

وفي لقاء خاص مع "البوابة"، غنت أمينة أغنية "ست الحبايب"، لإهدائها إلى جميع الأمهات، حيث أبدعت المطربة الشعبية في أدائها للأغنية.

يذكر أن أمينة مطربة شعبية وممثلة، شاركت في العديد من الأدوار الفنية، على صعيد السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها: "كباريه"، "حصل خير"، و"قصة الحي الشعبي"، ومن أشهر أغانيها "أركب الحنطور".

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