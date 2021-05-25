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سمير غانم تنبأ بوفاته في تسجيل صوتي.. إليك آخر ما قاله لصديقه!

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 08:39
سمير غانم
سمير غانم

أحدث موت أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم صدمة كبيرة في قلوب محبيه ومعجبيه وعائلته، فلطالما كان الابتسامة وسط ضجيج العالم.

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ويبدو أن سمير غانم كان يعلم بقدوم أجله، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر رسالة صوتية أرسلها النجم لصديقه الشاعر إسلام خليل في بداية شهر أبريل، حيث قال: " بالنسبة لرمضان السنة دي.. مش عارف.. مش متأكد إنه جاي".

 

وتابع: "لا والله معنديش حاجة في رمضان، الصحة متكركبة شوي، بس رح أطلع ضيف شرف مع دنيا في حلقة، حتى دنيا 10 حلقة بس".

يذكر أن سمير غانم فارق الحياة عن عمر ناهز الـ83 عامًا، وأشيع أن السبب إصابته بفيروس كورونا، إلَّا أن صهره الممثل المصري حسن الرداد أكًد أن ذلك ليس السبب الرئيسي للوفاة.

 

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وفي وقت لاحق، أكد شقيق الراحل أن سمير تخطى فيروس كورونا وأصيب بمضاعفات على رأسها مرض "الفطر الأسود" الذي أنهى حياته وحياة الكثيرين في الهند.

وينشأ الفطر الأسود بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة "بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

 

كلمات دالة:سمير غانمكورونافطر الأسودنجومفنمشاهير

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