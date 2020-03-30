سمير غانم في حالة حرجة وصدمة بعد وفاة رفيق دربه الفنان جورج سيدهم (تفاصيل)

كشفت الممثلة دلال عبد العزيز بأن زوجها سمير غانم عندما علم بخبر وفاة الفنان جورج سيدهم أصيب بحالة من الصدمة القوية وفقد القدرة على النطق، وذلك بسبب العلاقة القوية والطويلة التي كانت تربطه بالراحل.

وفي تقرير صحفي نشرته صحيفة "المصري اليوم"، قال سمير غانم معلقًا على خبر وفاة جورج سيدهم: " حزنت جدا لعلمي بنبأ وفاته، لقد كان رفيق رحلتي وصديقي وأخي، الذي منحه الله القوة والصبر على تحمل المرض والبقاء على مقعد متحرك طوال ما يزيد عن 20 عاما".

وأضاف سمير غانم: "كنا في كل عيد ميلاد نزوره أنا ودلال عبد العزيز، كذلك الفنانة الراحلة نادية لطفي كانت تحضر معنا، وعدة مرات توجهت له للاحتفال بعيد ميلاده، لكن أحيانا كانت تمنعني ظروف التقدم في العمر عن التواجد إلى جانبه، وحتى الآن لاتزال مسرحياتنا من أعظم المسرحيات في تاريخ المسرح، كان وجوده إلى جواري متعة ويجعلني أخرج كل طاقتي على المسرح".

وتابع: "كافحنا أنا وجورج سيدهم والضيف أحمد لنقدم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، كنا نركب قطار الدرجة الثالثة، كنت من الإسكندرية وهو يأتي من عين شمس، وخرجنا في ظروف صعبة، وكنا نلتقي من أجل الحفلات. كان إداري ناجح وكان يدير الفرقة بشكل مميز".

واختتم سمير غانم: "المشكلة أنه توفي في وقت لا نستطيع التواجد في الجنازة أو العزاء لظروف انتشار فيروس كورونا. ربنا رحمه بعد كل هذا الصبر وقوة التحمل على مقعد متحرك طيلة 20 عاما".

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