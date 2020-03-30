كورونا يحصد الأرواح..وفاة أول فنان عربي جزائري وهذه أبرز المحطات في حياته الفنية

فجع الوسط الفني الجزائري، فجر الأحد، بوفاة الفنان نور الدين زيدوني إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد سلسلة أعمال ناجحة.

وأعلن الفنان رياض بروال نبأ وفاة مواطنه في تصريح صحفي، ونعاه العشرات من الوسط الفني وجمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي ودعو له بالرحمة.

ونعاه الإعلامي الكويتي نواف الشمري، عبر حسابه في "تويتر"، وقال نور الدين زيدوني فنان جزائري الله يرحمه ويرحم اموات المسلمين.

وبرع الفنان الراحل في تصميم عدة أعمال مسرحية جزائرية، وكانت لزيدوني عدة توقيعات مميزة في إنجاز تصاميم سينوغرافية لعشرات المسرحيات أبرزها "علي بابا الكبير" كما خاض زيدوني في التكوين، وكان حاضرا في عدة لجان تحكيمية.

وبوفاة زيدوني بعد أول فنان جزائري يتوفى بكورونا في بلد سجل 511 إصابة، ونعت مواقع إعلامية الفنان الجزائري نور الدين زيدوني، بعد وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن كورونا لاحق عددًا من الفنانين خلال الأيام الماضية، فأعلنت الفنانة السورية هناء نصور، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي لا يزال في مراحل تفشيه الأولى في سوريا، لتكون أول فنانة سورية تصاب بهذا الفيروس اللعين.

وقالت الفنانة، هناء نصور، إنها إصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وأن إعلانها عن إصابتها بمثابة واجب مقدس.

كما أكدت الفنانة المصرية رولا محمود، إصابتها بفيروس كورونا ، وذلك أثناء تواجدها فى العاصمة الإنجليزية لندن.

وأكدت رولا عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر" عن إصابتها بالمرض قائلة: "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ".

وأضافت: "أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص".

كما أعلنت المطربة المصرية إيناس عز الدين إصابتها بفيروس" كورونا" المستجد.

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