الفن في أسبوع: كورونا يداهم الأعمال الفنية في رمضان، زواج الفاشينيستا فوز الفهد، وممثل شهير ينجو من الموت بأعجوبة!

النشرة الفنية الأسبوعية على موقع البوابة الإخباري

لا يزال وباء كورونا يسيطر على كل الأحداث العالمية والفنية ويحيط بها من كل الجهات، ومنذ بداية الأسبوع الحالي تم الإعلان عن عدد من الحالات والإصابات بالفيروس من قبل مشاهير الفن، وعلى صعيد آخر شهدت أخبار أخرى كزواج الفاشينيستا فوز الفهد متابعة مكثفة من الجمهور وتصدرت الترند لفترة.

ومن خلال النشرة الفنية الأسبوعية لموقع البوابة، تابعوا معنا أبرز العناوين التالية:

زواج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد ومجوهرات من الألماس بقيمة 3.5 مليون ريال سعودي

بعد الإعلان عن زواجها والتفاصيل المتعلقة به، تصدرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد الترند ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبهرت الجمهور بقيمة المجوهرات التي قدمها لها زوجها عبد اللطيف الصراف من دار "كارتير" والتي وصل سعرها إلى 3.5 مليون ريال سعودي، إلى جانب تقديم أغنية خاصة لها بعنوان "يا فوز" بصوت الفنان العراقي ماجد المهندس.

فيروس كورونا يصل إلى مشاهير الفن في الوطن العربي، بعضهم شفي وآخرون في الحجر الصحي

ضجت المواقع كافة خلال الأسبوع الحالي بأخبار إصابة الفنانة هند البحرينية بفيروس كورونا وتواجدها في الحجر الصحي، إلّا أنها أكدت فيما بعد أنه بعدما تم عزلها لمدة 5 أيام، أجريت فحوصات لها وتبين أنها غير مصابة بالمرض.

في حين أن الممثلة غدير السبتي، أعلنت هذا الأسبوع عن إصابة ابنتها بفيروس كورونا وبنات أختها أيضًا وعددهن ثلاث مصابات، وأكدت أنهن بصحة جيدة والطاقم الطبي يقوم بواجبه على أكمل وجه ويتابعهن بصورة مستمرة.

أعمال فنية تصارع للبقاء ولكن الكلمة الأخيرة كانت لفيروس كورونا!

بما أن السفر غير متاح الآن، والكل ملتزم في منزله للوقاية من كورونا وتفادي انتشاره، يبدو أن رمضان 2020 سوف يشهد تغيير أو إلغاء للعديد من الأعمال، مثل برنامج المقالب لرامز جلال الذي كان من المفترض أن يتم تصويره في الفلبين، ولكن بسبب الفيروس تم تصويره كاملًا في دبي.

وأيضًا، أوقف القائمون على مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبري والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، تصوير العمل لمدة 10 أيام، وذلك للوقاية من انتشار وباء كورونا، وفي الوقت نفسه تم تأجيل برنامج " ذا فويس سينيور" حتى إشعار آخر.

حقيقة زواج الإعلامية الكويتية فجر السعيد من مقتدى الصدر وحملها بطفله في الشهر الـ7

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الحالي خبر حمل الكاتبة الكويتية "فجر السعيد" من رجل الدين العراقي "مقتدى الصدر".

رد فجر جاء سريعاً، إذ شاركت الخبر مع تعليق: "شر البلية ما يضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون السيد مقتدى ... ولكم ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص ... كل يوم طالعيلنا بإشاعه شكل ... موكنت عجوز قبل چم يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور ... !!!! العجوز ماتحبل شباب ..... إرسولكم على بر يا خمّه".

شر البلية مايضحك مادري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو بيطقون #السيد_مقتدى ... #ولكم_ملينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ماتخلص ... كل يوم طالعيلنا بإشاعه شكل ... موكنت #عجوز قبل چم يوم شلون أحمل الحين بطفل ست شهور ... !!!! العجوز ماتحبل شباب ..... إرسولكم على بر يا #خمّه pic.twitter.com/erM0cNP7pS — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 20, 202

يوسف الشريف ينجو من حريق مريع في موقع التصوير

نشب حريق هائل أثناء تصوير أحداث مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، الأسبوع الماضي، حيث كان من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل 2020.

وكانت النيران قد التهمت بلاتوه العمل، وأكدت مصادر خاصة من داخل المسلسل أن بطل العمل لم يكن متواجدًا أثناء نشوب الحريق فهو بصحة جيدة، كما أن جميع العاملين، استطاعوا النجاة من هذا الحادث دون أى خسائر تذكر.

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