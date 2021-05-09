سمير غانم يدخل في غيبوبة..وأجهزة جسمه تتوقف عن العمل!

أُعلن منذ قليل أن الفنان المصري سمير غانم قد دخل في حالة غيبوبة بعد أن توقفت أجهزة جسمه عن العمل بشكل مفاجئ بسبب فيروس كورونا.

المصدر الطبي أضاف أن سمير يعاني من عدة أمراض من بينها مرض الكلى وهو ما ساهم بتدهور حالته الصحية بشكل كبير ونقله للعناية المركزة بشكل طارئ، أما زوجته فوضعها أفضل بقليل ولكنها ما زالت في العناية المركزة وتحت أجهزة الاكسجين بسبب صُعوبات التنفس التي تواجهها.

يذكر أن سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز نُقلا معاً إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، وطلبت ابنتيه من إيمي ودنيا سمير غانم من الجمهور الدعاء لوالديها عبر حسابهما في انستقرام ضمن تفاعل كبير من الجمهور ومشاهير الوسط الفني.

بحسب المتداول أيضاً أن ابنتهما ايمي سمير غانم كانت أول من أصيب بالفيروس وقد نقلت إلى المستشفى منذ يومين تقريباً أما شقيقتها دنيا فقد شُفيت بعد العزل المنزلي وكذلك الأمر مع زوج ايمي الممثل حسن الرداد.

يذكر أن دنيا كان من المفترض أن تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "عالم موازي" إلا أن العمل خرج من الموسم بعد صعوبة استكمال التصوير نتيجة إصابة دنيا سمير غانم ثم إصابة هشام جمال مخرج ومؤلف المسلسل هو ما حال دون استكمال تصوير الحلقات حيث لم ينته المخرج إلا من 7 حلقات فقط من أحداث المسلسل التى تدور فى 15 حلقة.

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