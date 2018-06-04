محامي سناء يوسف يؤكد برائتها من تهمة اغتصاب خادمتها!

الفنانة التونسية سناء يوسف

تعيش الفنانة التونسية سناء يوسف والتي تعمل وتعيش في مصر صدمة كبيرة بعد قيام خادمتها باتهامها باحتجازها واغتصابها من قبل احد الأشخاص الذين اتفقت معهم يوسف.

فيما كشفت يوسف في احد اللقاءات الاذاعية أن النيابة قامت بإخلاء سبيلها لعدم وجود الأدلة الكافية، وأن القضية ما زالت مستمرة إلا انها واثقة من برائتها.

وصرحت يوسف لإذاعة موازييك اف ام أنها تعيش حالة صدمة بعد قيام خادمتها باتهامها بهذه التهمة، عدا عن الظروف الشخصية الصعب التي تعيشها بسبب وجود بعض المشاكل مع زوجها والتي قد تؤدي إلى الانفصال.

وأضافت يوسف أنها لن تفكر في الانتقام من خادمتها بعد حصولها على البراءة وأن كل ما يهمها هو صورتها أمام طفلها الوحيد ياسين وأن تنتهي هذه القضية في أسرع وقت.

فيما كشف محامي الفنانة التونسية سناء يوسف أن القضية ملفقة وانه متأكد من براءة موكلته، وقال ان الفنانة التونسية كانت قد اكتشفت ان خادمتها تتآمر مع شخص معين من اجل ايقاعها في مشكلة، لذلك قامت بطردها من المنزل، الأمر الذي دفع الخادمة للانتقام منها بهذه الطريقة.

وكانت خادمة الفنانة سناء يوسف قد تقدمت ببلاغ ضدها تتهمها فيه بالاعتداء عليها بالضرب وتأجير شخص ليقوم باغتصابها، وذلك بعد رفض الخادمة التوقيع على ورقة تؤكد عدم تعرضها للعنف من قبل يوسف، قامت يوسف باحتجازها في منزل مديرة اعمالها واستأجر شخص لعب دور ضابط شرطة قام باغتصابها.