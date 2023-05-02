سوزان نجم الدين تتعرض لالتهاب حاد في الوجه لهذا السبب

كشفت النجمة السورية سوزان نجم الدين، عن تعرضها لالتهاب حاد في الوجبه بسبب مكياج شخصية جواهر التي قدمتها في مسلسلها (مربى العز) الذي عرض في موسم رمضان الفائت.

وقالت سوزان نجم الدين في تصريحات عبر برنامج (ET بالعربي):( كل يوم وشي بيشد لأن عندي مراحل لما أشيل اللزق الجلد بيتسلخ فوصلت لمرحلة أن جزءا كاملا في الوجه أصاب بالإلتهاب بجانب الألم المبرح).

هذا ووصف الجمهور أداء سوزان بانها نجمة الموسم بدون منازع، واصفين إياها بالإبداع والتفرد خاصة وأنها المرة الأولى التي تقدم فيها البيئة الشامية، بجانب الاتقان الشديد لتقمصها لشخصية جواهر، معتبرين أن سوزان يجب أن يكتب لها أعمال خصيصًا لاستثمار هذه الموهبة والطاقة الجبارة في أعمال تليق بها وبإمكانياتها .

يذكر أن مسلسل (مربى العز) من تأليف علي الصالح وإخراج رشا شربتجي، وبطولة عباس النوري، سوزان نجم الدين ، أمل عرفة ، محمود نصر، نادين خوري ووفاء موصللي.