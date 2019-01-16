سوزان نجم الدين ترفض المشاركة في باب الحارة.. تعرف على السبب!

سوزان نجم الدين

مازال صناع مسلسل البيئة الشامي الشاهير باب الحارة بجزئه العاشر يحاولون ا ستقطاب اكبر عدد من نجوم الفن السوري وذلك من أجل ضمان إعادة العمل إلى بريقه الأول.

فبعدما تعاقد المخرج مؤمن الملا مع عدد من الأسماء الجديدة مثل سلوم حداد، محمد حداقي، مهيار خضور، صفاء سلطان، ورفض بعض الأسماء الانضمام إلى العمل مثل سلافة معمار.

انتشرت بعض الأخبار مؤخرًا عن فشل المخرج الملا بضم الفنانة سوزان نجم الدين للجزء العاشر بعد رفضها بسبب ارتباطاتها الكثيرة بعدد من الأعمال.

في المقابل أكدت بعض الأسماء استراريتها في العمل مثل شكران مرتجى، محمد خير الجراح، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، هذا ويبقى إسم الفنان الذي من المفترض ان يحل بديلًا للفنان الشاب مصطفى سعد لتجسيد شخصية العكيد مُعتز غير معروف، حتى أن مصير الشخصية بات مجهولًا حول هل سيقرر الكاتب فؤاد شربجي إنهاء الشخصية أم إبقائها.

كما وقرر الفنان مصطفى الخاني "النمس" الإنسحاب هو الآخر من الجزء الجديد من باب الحارة، وانتشرت بعض الأخبار عن انسحاب الفنانة أمية ملص.

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