نيللي تحتفل بعيد ميلادها الـ 70 بإطلالة سوداء مميزة!

نيللي

احتفلت الفنانة المصرية المعتزلة نيللي يوم 14 يناير الحالي بعيد ميلادها الـ 70، وأقامت نيللي لهذه المناسبة حفل بسيط حضره عدد من المقربين منها والفنانين.

وحرضت الفنانة نيرمين الفقي على التواجد في حفل عيد الميلاد والتقاط الصور مع نيللي، كما وبدت الفنانة المصرية المعتزلة كما أنها لم تتغير كثيرًا حيث تغزل الجمهور بجمالها الملفت والذي لم يتغير، واختارت لهذه المناسبة فستان باللون الأسود.

اشتهرت الفنانة المصرية نيللي بتقديم فوازير رمضان، وعُرفت كفنانة استعراضية حيث تعتبر هي والفنانة شيريهان من أفضل النجمات اللواتي قدمن الفوازير بطريقة مميزة، ولم يتسطع أحد التفوق عليهما او حتى مُنافستهما.

وغابت الفنانة نيللي عن الفن منذ سنوات إذ ان آخر اعمالها كان مسلسل "قصاقيص ورق" والذي قدمته إلى جانب الفنان كمال أبو رية، وبالرغم من غيابه نيللي عن التمثيل إلا انها تحرص على التواجد في المناسبات العامة والخاصة بالفنانين بشكل مستمر، وتحرص على الظهور والتواصل مع جمهورها باستمرار.

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