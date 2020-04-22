سوزان نجم الدين تستفز الجمهور بفيديو تستعرض فيه جسدها!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للممثلة السورية "سوزان نجم الدين" كان قد شاركته من مطبخ بيتها أثناء تحضير الطعام.

وظهرت سوزان في الفيديو بشكل مستفز وهي ترقص بعدما اختارت فستان يومي اعتبره البعض لا يليق بعمرها والهدف من ارتدائه لفت الانتباه لجسدها الذي ظهر بشكل مبالغ فيه.

رواد السوشال ميديا علقوا على الموضوع بطريقة طريفة أنها تحاول أن تقلد زميلتها الفنانة "نسرين طافش" التي تتعمد على حسب وصفهم إثارة الجدل بلباسها ورقصها.

سوزان من جهتها دائماً ما تتلقى إنتقادات بسبب عدة أمور منها الجوائز التي تستلمها والتي تكون من غير داعي حسب وصف الجمهور وكان أخرها جائزة "أجمل إبتسامة".

من جهة أخرى، اعتذرت الممثلة عن مسلسل "لما كنا صغيرين" بمنشور جاء فيه "لكل الصحفيين اللي لسه عم بنزلوا اسمي بأخبار وإعلانات المسلسل، بقلن مشكورين بس أنا خلاص اعتذرت عن المسلسل، وبتمنى لفريق العمل النجاح المبهر ان شاء الله".

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