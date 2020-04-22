الجمهور عن ياسمين صبري بعد الجدل بسبب نقشة النمر "أهو جابتلكم النمر كامل".. فيديو!

يبدو أن نقشة النمر ستبقى علامة في زواج الممثلة "ياسمين صبري" من طليق هيفاء وهبي "أحمد أبو هشيمة".

الأمر بدأ عندما أطلت ياسمين برفقة أحمد وهي ترتدي فستان من نقشة النمر يشبه الذي ارتدته هيفاء وهبي في فترة خطبتها من أبو هشيمة، ولم ينتهي الأمر هنا بل أطلت في حفل زفافها بحذاء مزين بنقشة النمر لتبدأ بعدها التعليقات الطريفة ومنها "أن أبو هشيمة يحب النساء اللواتي يرتدين نقشة النمر" وغيرها.

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أمس شاركت ياسمين فيديو لحملة دعائية خاصة لدار "كارتير" للمجوهرات، وظهر في الفيديو نمر كجزء من الدعاية مستوحى منه خط مجوهرات، ليعلق رواد السوشال ميديا على الموضوع بـ "أهو جابتلكم النمر كامل"، ووجه آخر رسالة مضحكة لـ ياسمين "قولي لـ أبو هشيمة ياخد بالوا منك زي ما كنت بخاف أنا عليكي" مقتبساً المقطع من إحدى أغاني تامر حسني.



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