سوسن بدر تثير قلق محبيها وتكشف عن تطورات في حالتها الصحية: "غيابي سيطول"

بعد إعلانها عن خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الركبة، واعتذارها عن المشاركة في لجنة تحكيم ضمن فعاليات مهرجان الجونة، أقلقت الفنانة المصرية سوسن بدر محبيها من جديد وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إم بي سي تريندنغ، وتحدثت عن تفاصيل وتطورات في حالتها الصحية.

وكشفت سوسن بدر عن آخر المستجدات حول وضعها الصحي قائلة: " خضعت لعملية جراحية، وكنت أظن أنني سأتعافى قبل موعد انطلاق المهرجان، ولكن هذا لن يحدث، فمازال أمامي فترة تعافي وعلاج طبيعي، وأطبائي منعوني من الحركة الكثيرة، وهذا يتنافى مع متطلبات دوري في المهرجان"، وتابعت: "كنت متحمسة للمشاركة ولكن ما حدث خارح عن إرادتي".

السبب الحقيقي وراء اعتذار سوسن بدر عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/2DBdeEHrQw — MBC Trending (@MBCTrending) ٩ سبتمبر ٢٠١٩

وكان آخر ظهور إعلامي للفنانة المصرية سوسن بدر من خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، حيث تحدثت خلال اللقاء عن بداياتها في عالم الفن وكيف دخلت المجال، وعن بعض التجارب في مسيرتها المهنية التي لا تنساها خاصة عندما التقت للمرة الأولى بالزعيم عادل إمام.

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