لطيفة التونسية تتهم فنانة شهيرة بالتجسس عليها ومحاربتها منذ 20 عامًا..فماذا قالت عنها؟

كشفت النجمة التونسية لطيفة عن تعرضها للتجسس من قبل فنانة أخرى وأنها كانت تحاربها على مدار 20 عامًا، وظلت متجاهلة للأمر طوال تلك المدة، إلا أنها شعرت بأن الأمور وصلت إلى ذروتها وأصبحت لا تحتمل أن تبقى في حالة صمت لمزيد من الوقت.

وفي حوار تلفزيوني، كشفت لطيفة أنها تعرضت للتجسس من قبل فنانة شهيرة، وأن الأمر وصل إلى أدق تفاصيل حياتها حيث أن هذه الفنانة على معرفة جيدة بها، ولكنها امتنعت عن ذكر اسمها خلال حديثها، ووجهت لها رسالة بأن هناك مكالمات مسجلة لها معها معلقة: " نحن في عصر التكنولوجيا تأكدي أن في تسجيلات"، وقالت لها أيضًا: "اشتغلي على حالك وكل واحد يشتغل على حاله وبلاش أذيه".

على الصعيد الفني، من المقرر أن تطلق لطيفة ألبومها الجديد خلال فترة وجيزة، حيث كشفت سابقًا عن التحضيرات الخاصة به، من خلال فيديوهات تشويقية قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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