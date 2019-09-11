فيديو جريء لجنى عمرو دياب يعرضها للهجوم والانتقادات..فماذا فعلت؟

تعرضت الفتاة الشابة جنى عمرو دياب ابنة النجم المصري المشهور للانتقادات اللاذعة خلال الساعات الماضية، وأصبح اسمها متداولًا خاصة بعدما شاركت مقطع فيديو عبر إنستغرام ظهرت فيه مع مجموعة فتيات يرتدين ملابس سوداء مثيرة، بالإضافة إلى قيامها بحركات جريئة.

واعتبر الجمهور الذي تابع المقطع بأنه مثير للجدل، حيث أكدوا أن ملابسها وتصرفاتها تتسبب بالإحراج لوالدها ومكانته في الوسط الفني ولدى متابعيه، بينما رأى البعض أنه من الطبيعي أن تقوم بمثل هذه التصرفات خاصة وأنها تعيش في بلاد أوروبية وبثقافة مختلفة عن عادات وتقاليد الشرق.

الجدير ذكره أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها جنى عمرو دياب الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في مناسبات سابقة بصور وملابس جريئة أيضًا، وفي إحدى المرات أظهرت زجاجة من الخمر في صورة نشرتها على إنستغرام عرضتها لانتقادات واسعة.

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