سونام كابور تنجب طفلها الأول.. وهذا جنسه

أعلنت النجمة البولوودية الشهيرة "سونام كابور" عن استقبالها لطفلها الأول يوم أمس الأحد، وذلك من خلال منشور نشرته النجمة البوليوودية عبر صفحتها الخاصة على "انستغرام".

سونام كابور تعلن عن استقبالها لطفلها الاول

نشرت النجمة البوليوودية الشهيرة "سونام كابور" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" منشور أعلنت فيه عن استقبالها لطفلها الاول من زوجها رجل الأعمال الهندي "أناند أهوجا".

وقالت سونام في المنشور: "في يوم 20 أغسطس لعام 2022 استقبلنا طفلنا الصغير بقلوب مفتوحة ومليئة بالحب فشكرا لجميع الأطباء والأصدقاء والممرضات والعائلة الذين قدّموا كل ما احتجت اليه في هذه المرحلة، وحياتنا قد تغيّرت منذ هذه اللحظة".

وأشارت سونام في منشورها إلى أن جنس المولود الذي أنجبته هو ذكر، ولكنها لم تذكر ما الاسم الذي اختارته له كما انها لم تكشف عن تفاصيل أخرى.

وانتقل العديد من مشاهير بوليوود الى المنشور الذي أعلنت فيه عن ولادتها للتهنئة بقدوم المولود الجديد، حيث كان من أبرز المشاهير المهنئين نيتو كابور وريتيش ديشموخ وفرح خان.

والد سونام كابور يعلن ولادة حفيده

وانتقل النجم البوليوودي الشهير "أنيل كابور" الى موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونشر منشور أعلن فيها عن ولادة حفيده فقال: "يسعدنا أن نعلن أنه وفي يوم 20 أغسطس انضم الينا فرد من العائلة وأنعم الله على سونام وأناند انجاب صبي يتمتع بصحة جيدة، ولا يمكننا أن نكون اكثر سعادة".