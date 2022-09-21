سونام كابور تنشر أول صورة لطفلها.. وتكشف عن اسمه

أعلنت النجمة البوليوودية "سونام كابور" عن ولادتها لطفلها الأول قبل ما يقارب الشهر من زوجها النجم البوليوودي الشهير أناند أهوجا، وتلقت النجمة الشهيرة التهنئة من جمهورها وزملائها في الفن.

سونام كابور تشارك جمهورها الصورة الأولى لطفلها

طالب الكثير من محبي ا النجمة البوليوودية الشهيرة "سونام كابور" أن تكشف عن ملامح طفلها من خلال نشر صورة له بالإضافة إلى الكشف عن الاسم الذي اختارته له.

وحاولت سونام كابور تلبية رغبة الجمعور من خلال نشر الصورة الأولى لطفلها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" وظهرت في الصورة إلى جانب وزوجها اناند أهوجا وطفلها وهم يرتدون تصاميم أزياء متطابقة باللون الأصفر، في صورة عائلية وصفها الجمهور بـ "الساحرة".

وبالرغم من ان هذه الصورة الأولى للطفل الصغير إلا ان سونام حرصت على عدم إظهار وجه الطفل بشكل واضح حيث لم تضح ملامح الطفل، ولكنّها كشفت عن اسمه وهو "فايو كابور أهوجا".

وعلّقت سونام على الصورة بقولها: "بروح القوة التي أعطت معنى جديد لحياتنا، وبروح كل ماهو مقدّس، نحن نطلب البركات لابننا فايو".

وانتقل المتابعون الى التعليق على الصورة من خلال الإشادة والتغزل بجمال الفنانة الهندية وطفلها كما شكرتهم سونام على تمنياتهم وبركاتهم التي تلقتها بعد ولاددة طفلها فايو.

سونام كابور تحتفل بالشهر الاول لطفلها

وخلال وقت سابق كانت النجمة البوليوودية "سونام كابور" قد احتفلت بمناسبة مرور شهر واحد على ولادة طفلها فايو، حيث نشرت صورة كيكة عيد الميلاد عبر حسابها الخاص على "انستغرام".