سيدة الأعمال منى الغضبان: " خالد يوسف سرّب الفيديو الإباحي وأضر بسمعتي"!

بعد غياب عن المشهد الإعلامي لفترة طويلة، عادت قصة الفيديوهات الإباحية التي تم تسريبها للمخرج المصري خالد يوسف إلى الساحة، ومن الواضح أن التفاصيل الخاصة بتلك الحكاية بدأت بأخذ منحنى آخر، خاصة بعد اعترافات سيدة الأعمال منى الغضبان إحدى ضحايا التسريبات.

وكشفت الغضبان أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها المخرج خالد يوسف وجهت من خلاله اتهام له بتسريب فيديو إباحي جمعهما معًا، إلى جانب أن محامي الغضبان أوضح أن التسريبات تسببت بأذى لموكلته سواء على المستوى المادي أو النفسي وأضر بسمعتها داخل وخارج مصر.

وكانت قصة الفيديوهات الإباحية للمخرج خالد يوسف قد شغلت الشارع المصري والعربي لفترة طويلة، خاصة بعدما تم الكشف عن أسماء الضحايا وهن من نجمات الوسط الفني مثل منى فاروق وشيما الحاج والراقصة كاميليا وسيدة الأعمال منى الغضبان.

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