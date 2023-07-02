سيريناي ساريكايا بالبكيني وتثير شائعات حول ارتباطها

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية الشهيرة "سيريناي ساريكايا" خلال استمتاعها باجازتها الصيفية في البحر في منطقة بودروم في تركيا.

سيريناي ساريكايا تثير الجدل حول ارتباطها



ظهرت النجمة التركية "سيريناي ساريكايا" في منظقة بودروم وهي تستمتع بأشعة الشمس والبحر بينما كانت ترتدي بكيني مثير باللون الأسود وتضع نظارات سوداء، ورفعت شعرها بتسريحة الكعكة.



وكان الملفت للنظر هو تواجدها رفقة المنتج التركي الشهير "بربروس شيتماجي" حيث كان يستمتع معها بالعطلة وبقيا مع بعضهما لمدة 3 ساعات وهما يتبادلان الحديث بطريقة حميمية مما أثار الشائعات حول وجود علاقة بينهما.



وبالرغم من الضحة الكبيرة التي أثيرت حول ساريكايا وعلاقتها مع المنتج، الا أن الفنانة التركية التزمت الصمت ولم تخرج بأي تصريح، في الوقت الذي كشفت بعض المصادر أن هناك عمل تتحضر له ساريكايا.

سيريناي ساريكايا غاضبة من الصحافة بسبب مسلسل العائلة

وعلى الصعيد الفني تشارك الفنانة التركية في بطولة مسلسل "العائلة" الذي يجمعها بالفنان كيفانش تاتليتوغ، وكانت ساريكايا قد أعربت في وقت سابق عن غضبها الشديد بسبب انتشار اخبار تشير إلى تلقيها أجر مقدم عن بطولة المسلسل.

وردت على هذه الأخبار قائلة: "هذه اخبار بشعة ولا يوجد في نظامنا شيء مثل هذا".

يُشار إلى ان ساريكايا تجسد دور طبيبة نفسية في العمل، ويحقق المسلسل الكثير من النجاح ونسبة مشاهدة عالية، وينتظر عرض الموسم الثاني منه في الصيف المقبل.