يتصدر المسلسل التركي العائلة حديث الجمهور بعد عرضه كل يوم ثلاثاء، ويجمع العمل الفنان التركي كيفانش تاتلينوغ والفنانة سيريناي ساريكايا.

سيريناي ساريكايا تغني لـ كيفانش تاتلينوغ في مسلسل العائلة

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مسلسل "العائلة" حيث ظهرت سيريناي ساريكايا بمشهد درامي وهي تغني أغنية تركية قديمة اسمها Merve Ozbey.

وظهرت الفنانة التركية في العمل مستلقيّة على الأرض الى جانب النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وهي تغنّي الاغنية في لقطة رومانسية بينهما.

الجمهور يشيد بصوت سيريناي ساريكايا

انتقل المتابعون الى وسائل التواصل الاجتماعي للاشادة بصوت سيريناي حيث قال أحدهم: "جمال المشهد بصوت سيريناي وحال أصلان الذي يمثّلنا وهو يقول بنظراته أنا كل يوم أحبك أكثر".

وتابع متابع آخر: "تعبت وأنا أمدح صوت سيريناي ساريكايا هي مجرمة في التمثيل والغناء"، وقال آخر: "يالله جمال وروعة صوت سيريناي".

وأشاد عدد كبير بثنائية ساريكايا وتاتلينوغ معتبرين أن بينهما انسجام كبير.

تفاصيل مسلسل العائلة

يروي العمل قصة أصلان وهو رجل يعمل بالعصابات "المافيا" يلتقي بالطبيبة النفسية ديفلين خلال رحلة سفر، وتبدأ ببينهما علاقة حب يتخللها العديد من الأحداث والتفاصيل التي تتنوع ما بين الرومانسية والأكشن.

والعمل من إنتاج شركة القمر، ويعرض كل يوم ثلاثاء.