سيرين عبدالنور بإطلالة مُختلفة تُثير الجدل بين متابعيها!

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، من داخل مدينة نيويورك حيث تقضي إجازتها حاليًا هناك.

وظهرت عبدالنور في الصورة بإطلالة غريبة أثارت ردود فعل مُتضاربة ومتناقضة، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية في الصورة مُرتدية بنطلون دجينز بخصر عالي، مع تيشرت باللون الكحلي، وجاكيت صوف طويل جدًا باللون الرمادي، بالإضافة لقبعة من الصوف غطت كامل شعرها، وانتعلت حذاء رياضي.

وتفاعل جمهور الفنانة مع الصورة، حيث عبر عدد منهم عن إعجابهم بإطلالة عبدالنور والتي وصفوها بالمختلفة وغير العادية، فيما انتقد عدد منهم إطلالتها التي وصفوها بغير الأنيقة، وأنهم اعتادوا على أن تظهر نجمتهم بإطلالة أنيقة بشكل دائم، وأن هذه الإطلالة شكلت صدمة لهم.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ستشارك في الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" والذي سيحمل إسم "الحصاد"، إلى جانب النجم السوري تيم حسن، والنجمة القديرة منى واصف، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

والجدير بالذكر أن مسلسل الهيبة حقق نسبة مشاهدة كبيرة في جزئيه الأول والثاني والذي حمل إسم "العودة".