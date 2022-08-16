سيرين عبدالنور تطارد المخاطر في "العين بالعين"- موعد العرض

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة شاهد الالكترونية عبر موقع انستغرام الإعلان الترويجي الخاص بمسلسل "العين بالعين" وهو من بطولة الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور

شخصية سيرين عبدالنور في مسلسل العين بالعين

تقدم الفنانة اللبنانية في العمل شخصية مختلفة عن ما قدمته سابقًا في أعمالها، حيث تجسد دور صحافية استقصائية تعمل على ملاحقة المجرنمين والجرائم والقضايا الصعبة

وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت في يوم سابق عن دورها بان شخصيتها ستكون محيرة ولديها الكثير من المشاعر المختلطة ما بين القوة والضعف.

وألمحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عن وجود قصة حب في العمل ستجمعها مع بطل المسلسل الفنان اللبناني رامي عياش، كما سيكون هناك الكثير من مشاهد الاكشن

الكشف عن موعد عرض مسلسل العين بالعين

كشف البرومو الاول للبرنامج عن موعد عرض العمل والذي سيكون في يوم الأحد 21 أغسطس المقبل على منصة شاهد الالكترونية، وسيكون المسلسل من 15 حلقة والمسلسل من تأليف سلام كسيري وإخراج رنده علم.

أبطال مسلسل العين بالعين

رامي عياش

سيرين عبد النور

بديع أبو شقرا

طوني عيسى.

يُشار بأن آخر اعمال الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور كان مسلسل دور العمر من إخراج سعيد الماروق وإلى جانب كل من عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، فؤاد يمين

خلاف سيرين عبدالنور وماغي بوغصن

أثارت الفنانة اللبنانية في وقت سابق الكثير من الجدل بعد تصريحاتها الأخيرة حول

