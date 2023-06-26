سيرين عبدالنور تكشف رأيها بزواج ابنتها مدنيًا.. وتؤكد: "الكنسي حلو"

تواجدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور في حفل زفاف عارضة الأزياء اللبنانية غنى غندور، التي تزوجت مدنيًا من مصمم المجوهرات جو عون في قبرص، قبل أن يقيما مراسم الزفاف الفاخرة في لبنان.

سيرين عبدالنور ورأيها بالزواج المدني

وسئلت عبدالنور عن رأيها بالزواج المدني، الذي طالبت أن يقر به غنى غندور في لبنان، لتشير إلى أنها مع حرية المرء في اتخاذ القرار الذي يناسبه، لافتةً إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون الزواج مدنيًا، بينما يفضل آخرون الزواج على الطريقة الإسلامية أو المسيحية.

وأوضحت أنه في حال كان الزوجان من ديانتين مختلفتين، فإن الزواج المدني يفرض نفسه.

وحول إذا ما كانت ستوافق على زواج ابنتها مدنيًا، أجابت الفنانة: "نصيحتي لها إن الزواج الكنسي حلو، لما تفوتي على بيت ربنا وتتجوزي بيكون في مباركة، لكن في الآخر هذه حياتها وهي حرة".

وأكَّدت سيرين إلى أنها تنصح ابنتها بالزواج الكنسي، قائلة: "أكيد بنصحها، لأن أنا تزوجت زواج كنسي، ومن الأساس كنت بفكر أتجوز بين كنيسة مع عيلتي".

رقصة سيرين عبدالنور ورامي عياش



وقد تصدرت سيرين عبدالنور موقع التغريدات "تويتر"، بعد رقصها مع مواطنها رامي عياش في حفل زفاف عارضة الأزياء اللبنانية غنى غندور، والذي أقيم في لبنان.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعبدالنور ترقص وتغني رفقة عياش أمام الحضور، الذين صفقوا لها مثنين على احترافيتها، إذ تمايلت يمينًا ويسارًا على أنغام الموسيق مستعرضة قدراتها في الرقص الشرقي.

كما شاركت الفنانة زميلها بغناء أغنيتها "لو بص في عيني"، وذلك بمرافقة الفرقة الموسيقية.

إطلالة سيرين عبدالنور



وخطفت عبدالنور الأضواء بإطلالتها الأنيقة من مجموعة مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، تزيَّن بالتطريزات والزخارف البرَّاقة، وتألف من كروب توب بأكمام طويلة وتنورة ذات خصر عالٍ تميَّزت بفتحة جانبية تصل لأعلى الفخذ.

وأكملت سيرين إطلالتها بتسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفها بطريقة انسيابية منحتها لمسة من الأنوثة والجمال، وارتكز مكياجها على الظلال الترابية.



