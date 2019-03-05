سيرين عبدالنور تلاعب ابنها بطريقة طريفة.. فيديو!

سيرين عبدالنور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور فيديو طريف يجمعها بابنها كريستاينو وتظهر عبدالنور في الفيديو وهي تلاعب ابنها بطريقة مميزة وكتبت مُعلقة على الفيديو: "بدو ينام وبدو يلعب بنفس الوقت".

وبالرغم من ان الفنانة اللبنانية لم تكشف بشكل واضح عن وجه ابنها إلا ان الفيديو حصد إعجاب عدد كبير من جمهور الفنانة والذين تغزلوا بجمالها وجمال طفلها بالإضافة لطريقتها في التعامل معه.

وعلى الصعيد الفني تُشارك الفنانة اللبنانية في الموسم الرمضاني المقبل بالجزء الثالث من مسلسل "الهيبة" والذي سيحمل اسم الحصاد إلى جانب الفنان السوري تيم حسن والفنانة منى واصف وعدد كبير من نجوم الفن.

وتقدم عبدالنور شخصية نور والتي يقع جبل في حبها خلال تواجده في بيروت، وكشفت بعض المصادر ان الجزء الثالث من العمل سيغلب عليه الطابع الرومانسي من خلال قصة حب نور وجبل المميزة.

وتاتي مشاركة عبدالنور هذه بعد مشاركة مواطنتها نادين نجيم في الجزء الاول من المسلسل، ومشاركة مواطنتها نيكول سابا في الجزء الثاني والذي حمل اسم "العودة".

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