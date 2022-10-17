سيرين عبدالنور تلمح لخلافها مع نادين نجيم.. "ما بحب طق الحنك"

تعرضت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور للانتقاد من قبل جمهورها ومتابعيها بسبب خطابها الذي اعتبروه مستفزًا لحظة تلقيها جائزة لجنة التحكيم للتميز عن دورها في مسلسل "دور العمر".

أسلوب سيرين عبدالنور في الموركس دور يثير الجدل

وابتدأت سيرين عبدالنور كلامها قائلة: "لا بحب اللف والدوران ولا بحب طق الحنك جملة مفيدة بصراحة"؛ الأمر الذي أثار استهجان متابعيها لاسيما أن لا داعي لاستخدامها هذه العبارة في مهرجان ثقافي وفني يتواجد فيه الفنانون والنجوم الكبار.

واعتبر البعض أن طريقة كلام سيرين وتشديدها على بعض الكلامات وتعابير وجهها تدل على شعورها بالغضب والاستفزاز من زميلتها نادين نجيب، بعد خلافهما الأخير الذي تبادلتا فيه الاتهامات والتغريدات.

وما أثار حيرة المتابعين حينما قالت سيرين بنبرة ساخرة: "بقول ميرسي للجمهور العربي يلي بشوفني بالشارع وبقلي اشتقتلك، يلي بسمع تغريدته الكتير كتير كتير حلوة على السوشال ميديا، يلي بتقوني دائمًا بشكركم".

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا هجوم مبطن لنادين، خاصة وأنها تطرقت لموضوع التغريدات بأسلوب ساخر.

وعلَّقت إحدى المتابعات على أسلوبها الافتتاحي: "عندها تعابير بنبين اديشها مقهورة ممغوصة وغيرانة ومحروقة...خلص اسكتي"، وأضافت أخرى: "كتير مفقوصة وعم يبان خبثها بطريقة حكيها"، وكتبت إحداهن: "اصلا واضح من دخلتها وكلامها انها مكيوده".





فيما أشاد البعض بثقتها لدى صعودها على المسرح بكل عنفوان، مٌشيرين إلى أنها أطاحت بالجميع، فعلَّقت إحداهن: "ملكة سيرين لا نادين راسي ولا ورد خال ولا نادين نجيم ولا ماغي بو غصن ولا زوج ماغي بو غصن ولا نوال زغبي ولا حدا بطولا وجمالا واخلاقها وتواضعها قوتها زكاها وحضورها ودمرتهم هم يسكرو ويدخنو عينوهم بالارض من قهر منها وطالعه ملكة 👸 بكل معنى الكلمة سيرين روعه حقيقتاً".

إطلالة سيرين عبدالنور

وعلى صعيد الإطلالة، خطفت سيرين الأضواء في المهرجان بفستان طويل ضيق مرصع بالأحجار الفضية البراقة، وجاء الفستان بقصة حورية البحر مع فتحة ساق طويلة وذيل طويل مفعم بالأنوثة من أنامل المصمم اللبناني طوني ورد، وأضافت مع الإطلالة حقيبة كلاتش كلاسي من نفس لون الفستان.

وأكملت الفنانة اللبنانية أناقتها بأقراط راقية مرصعة بالألماس من مجوهرات YEPREM، واهتمت بتنسيق إطلالتها الزهرية بمكياج تناسب مع لون الفستان ولون بشرتها أيضاً مما أبرز جمال وجهها إلى جانب تسريحة شعر ذيل الحصان المنخفضة.

