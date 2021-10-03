سيف نبيل مُتهم بتقليد محمد رمضان.. وسخرية بعد ظهوره كأحد أباطرة الرومان في مهرجان جرش

أحدث المغني العراقي سيف نبيل موجة من الجدل خلال تواجده على خشبة مسرح المدرج الجنوبي لمدينة جرش الأردنية، بعد تقديمه عرضًا استعراضيًا ضمن فعاليات مهرجان جرش الدولي.

دخل سيف نبيل خشبة المسرح وسط موكب استعراضي ضخم، حيث حمله مجموعة الشبان فوق عرش بدا أشبه وكأنه القيصر من العصر الروماني، بينما تقدمته مجموعة من الراقصات اللواتي ارتدين فساتين بيضاء على الطراز الروماني.

واختار نبيل ارتداء بدلة باللون البيج وأسدل على متفيه رداء أرجواني كالتي ارتداها أباطرة الرومان.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد نبيل على دخوله المبهرج مُشيرين إلى أن النجوم الكبار الذين زينوا مهرجان جرش أمثال ماجدة الرومي وفيرزو وكاظم الساهر لم يقدموا على فعل ما فعله.

وعلَّق أحد المتابعين: "كاظم الساهر ماسواله هيح دخوليه شهل مهزلة والصوت".

وكتب آخر: "هسه اوك استعراض سخيف وفاكس اريد نفتهم الكلمات اللفظ الصوت".

وعلَّق أحد المتابعين: "ذكرني بمسلسل يوسف الصديق، مش هاي المشكله المشكله انه الجمهور بصفر وبزقف، لكن الاصل لازم كل الجمهور غادر المدرج عشان يعرف قيمة حاله".

وكتب أحد المعلقين: "صوتة نشاز ومزنجر مصدق روحة فنان وكاعد ع عرش 😂والله مال وحدة بدفرة ويكلبك بس محد بي خير".

بينما رأى الكثيرون أن سيف نبيل يُقلِّد الفنان المصري محمد رمضان، فعلَّق أحدهم: "اول من سواها الاكشن بالمسرح محمد رمضان يقلده".

والجدير بالذكر أن اسم الفنان كان ضمن قائمة الأسماء الأكثر تداولاً عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب خبر إعتقاله في دولة الإمارات حيث يقيم حالياً، حيث اتهم بضرب والاعتداء على حبيبته اللبنانية.

وردَّ نبيل على الأخبار بطريقة غير مباشرة عن طريق صديقه الذي إلتقط فيديو له عبر ستوري انستقرام وعلق بـ "سيف شو تحضيراتنا للأردن"... وسط موجة ضحك من الفنان العراقي سيف والذي علق من بعدها بـ "رح نكسر الدنيا ونولع المسرح".